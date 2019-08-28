Роган впечатлился тем, как женщина трижды повалила мужчину в драке в кафе

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился эмоциями от видео драки между мужчиной и женщиной, которая произошла в одном из ресторанов быстрого питания в США.
На видео плотная женщина трижды толкнула мужчину на пол. При этом сперва она мастерски бросила своего соперника на землю. Мужчина в итоге так и не успел подняться.
«Это невероятное чувство баланса! Она явно провела жизнь в пьяных рукопашных боях! Определённо, мы говорим о самом опасном сопернике из женского белого отребья! Парень был явно не готов к такой битве», — написал Роган в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» The Contrabandist.
Ролик с дракой уже стал вирусным. В интернете он собрал более 3,8 млн просмотров.
Роган — автор популярного подкаста об ММА Joe Rogan Experience.
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