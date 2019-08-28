Барбоза: у Порье есть всё, чтобы победить Нурмагомедова
Боец UFC в лёгком весе Эдсон Барбоза прокомментировал предстоящий титульный поединок российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Я могу сказать, что это поединок между лучшими в мире. Это будет хороший бой, очень интересный и я бы сказал, что шансы 50 на 50. У Порье есть всё, чтобы выиграть. Надеюсь, что пояс останется здесь, в ATT.
Я немного пообщался с Дастином, поделился своим опытом боя с Хабибом. Пояснил в чём он силен, что с ним не стоит делать. Помог ему советами», — сказал Барбоза в интервью UFC.
Барбоза и Нурмагомедов встречались в октагоне в декабре 2017 года. Тогда российский боец одержал победу решением судей.
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в поединке с Порье
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