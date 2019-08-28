UFC бесплатно показала бой Нурмагомедова и Яквинты

На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Хабиба Нурмагомедова и Эла Яквинты. Бой проходил на турнире UFC 242.

Пресс-служба UFC опубликовала видео в преддверии возвращения Нурмагомедова в октагон. Российский боец чемпион организации в лёгком весе возвращается в ММА спустя год отсутствия. На турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с временным чемпионом организации Дастином Порье.



Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC.



Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и победил ирландца Конора Макгрегора. После боя началась массовая драка, из-за чего Нурмагомедов и Макгрегор были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор ещё не провёл ни одного боя с тех пор.