Рябинский: поединок Ковалёва и Бивола? Вполне возможно

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что готов организовать поединок между двумя российскими чемпионами мира — Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом. По словам Рябинского, Биволу и Ковалёву рано или поздно потребуется выяснить, кто из них сильнее на ринге.
«Поединок Ковалёва и Бивола? Это было бы вполне возможно. Мне всегда немного неприятно, когда между собой встречаются на ринге боксёры, которых я уважаю. И Ковалёв, и Бивол — наши ребята, мы хорошо их знаем. С другой стороны, рано или поздно придётся выяснять, кто сильнее, и встречаться на ринге.
Если получится, что мы к такому бою подойдём, то будем его организовывать», — приводит слова Андрея Рябинского ТАСС.
В минувшие выходные Сергей Ковалёв нокаутировал Энтони Ярда, защитив титул по версии WBO.
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