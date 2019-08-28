Рябинский: поединок Ковалёва и Бивола? Вполне возможно

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что готов организовать поединок между двумя российскими чемпионами мира — Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом. По словам Рябинского, Биволу и Ковалёву рано или поздно потребуется выяснить, кто из них сильнее на ринге.



«Поединок Ковалёва и Бивола? Это было бы вполне возможно. Мне всегда немного неприятно, когда между собой встречаются на ринге боксёры, которых я уважаю. И Ковалёв, и Бивол — наши ребята, мы хорошо их знаем. С другой стороны, рано или поздно придётся выяснять, кто сильнее, и встречаться на ринге.



Если получится, что мы к такому бою подойдём, то будем его организовывать», — приводит слова Андрея Рябинского ТАСС.



В минувшие выходные Сергей Ковалёв нокаутировал Энтони Ярда, защитив титул по версии WBO.