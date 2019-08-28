Тактаров: биография всех, кто вякал, что я не первый чемпион UFC, пошла в никуда

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о конфликте с Абдулманапом Нурмагомедовым, возникшим на фоне статуса первого чемпиона UFC для Хабиба Нурмагомедова. Тактаров является обладателем пояса UFC, однако в 1995 году не существовало регулярных чемпионских поясов.



«Я 23 года назад выиграл. Жил прекрасно 20 лет. И вдруг откуда не возьмись появились специалисты, появился папа, тренер, великий маг и волшебник, и решил, что я — не первый чемпион UFC. Они позвонили мне за день до выхода интервью, где было рассказано, что технически я не первый и про меня надо забыть.



Как можно это трогать? Это есть, этот тот фундамент на котором вы, собаки, выросли. Емельяненко тронул этот фундамент пару раз и что с ним стало? Я же не прошу денег, славы. Просто не несите чепуху. Все, кто вякнул — попали в нокаут, биография их пошла в никуда. Это закон жизни, закон Вселенной», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».