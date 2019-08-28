Тактаров: Хабибу было тяжело со строителем-Яквинтой, сейчас будет ещё сложнее

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем титульном поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом Дастином Порье.



«Будет непросто. Нет, вы посмотрите, до этого было тяжело с Яквинтой. Он строитель, работает, иногда тренируется. Было ли тяжело? Было.



Далее был Макгрегор, который два года не выступал и который фактически участвовал в фейк-бое с Мейвезером. Потому что Мейвезер поставил на себя в десятом раунде и, бедный, не знал, как не нокаутировать Макгрегора раньше. Он поставил на свою победу в десятом раунде, и его задачей было — выиграть в этом раунде.



Бой с Макгрегором был непростым. Сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают, он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».