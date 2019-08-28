Тактаров: Хабиб решил, что он может стать наместником бога в Дагестане

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о причинах отмены концерта исполнителя Егора Крида в Дагестане. Напомним, в 2018 году против мероприятия выступил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. В итоге под давлением общественности исполнитель вынужден был отказаться от поездки в Дагестан.



«Это была личная инициатива Хабиба, никто концерт Крида не запрещал. Он решил, что он может стать наместником бога в Дагестане. Человек всю жизнь тренировался, ничего не получалось, вдруг стало получаться, и ему показалось, что он избран Всевышним и может диктовать свои условия.



Я не знал, кто такой Крид. Я бы заступился. Но я написал, что не нужно лезть в эту тему, кому надо, те всё равно будут его слушать», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

Егор Крид рассказал, что концерт в Махачкале отменил не Хабиб