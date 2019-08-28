Копылов дебютирует в UFC 9 ноября на турнире в Москве

Российский боец ММА Роман Копылов дебютирует в UFC 9 ноября 2019 года на турнире в Москве. Об этом сообщил менеджер спортсмена Александр Скаредин.
«Копылов выступит на турнире UFC 9 ноября в Москве. Соответствующий контракт подписан. В ближайшее время будет известен соперник», — приводит слова Скаредина «Р-Спорт».
Бывший чемпион Fight Nights в средней весовой категории должен был дебютировать в UFC 20 апреля 2019 года на турнире организации в Санкт-Петербурге. Копылов подписал контракт с UFC в феврале 2019 года. На счету российского бойца восемь побед и ни одного поражения. Последний поединок с участием Копылова состоялся в декабре прошлого года на турнире Fight Nights Global 91. В том бою он в четвёртом раунде нокаутировал Ясубея Эномото и защитил пояс организации.
Титул Fight Nights Копылов завоевал в марте 2018 года на событии Fight Nights Global 85, техническим нокаутом в четвёртой пятиминутке одолев бывшего тогда чемпионом Абусупияна Алиханова.
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