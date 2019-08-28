Нурмагомедов: 7 сентября голодный орёл выйдет на охоту

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года.
«7 сентября голодный орёл выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо, но в моём случае это будет не так, так что сначала мне придётся взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, всё будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу», — сказал Нурмагомедов.
Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.
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