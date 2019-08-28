Экс-чемпиона UFC Пенна нокаутировали на улице

Бывший чемпион UFC Би-Джей Пенн снова оказался в центре скандала, сообщает TMZ. 27 августа Пенн стал участником драки в ночном клубе в Гавайях, где он отдыхал в компании друзей. В ходе вечера у Пенна возник конфликт с одним из посетителей клуба, который перерос в драку.



Инцидент случился в здании клуба, Пенн уронил неизвестного мужчину и нанёс ему несколько ударов локтем. Однако вскоре потасовка переместилась на улицу, оппонент Пенна в ответ на провокацию со стороны бойца ударил его дважды по лицу, отправив в нокаут.



Вскоре на место инцидента прибыла полиция, которая не предприняла никаких действий по отношению к Пенну.



Напомним, два месяца назад Пенн стал участником драки с вышибалами в стриптиз-клубе.