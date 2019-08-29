Тактаров рассказал, как его напоили снотворным перед боем

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал подробности истории с отравлением команды бойцов в Атланте, когда Тактаров впервые в карьере упал в нокаут.
«Не только меня пытались отравить, всю команду. Нас не отравили, а напоили снотворным. Нормальный европейский дядя, он нашёл Сашу Рафальского, который сейчас носит имя Андрея Распутина. Этот менеджер, он был скользкий и устроил кружок чаепития. после этого всё и началось. Я очень странно себя почувствовал, спасть захотелось сильно. Все бойцы ко мне подходят и говорят — всегда так бывает? Я их подбодрил, сказал, что очнутся, когда бой начнётся.
Я иду на бой и хочу спать. Очень странное было чувство. Я ударил, а для нас обоих это в замедленном действии. Тебен летит удар в подбородок, а тебе убирать его не хочется. Я взял ногу, а держать её не могу. В руке нет силы. Обычно я не отпускал, когда вцепился, а тут нет силы.
Тогда проиграли все ребята, все до одного. И у всех были одинаковые ощущения», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».
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