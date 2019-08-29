Хрюнов: Фьюри несравним с Поветкиным по уровню

31 августа в Лондоне состоится бой Александра Поветкина с британцем Хьюи Фьюри за вакантный чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации — WBA International. Бывший промоутер российского боксёра Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

«Фьюри несравним с Поветкиным по уровню. Думаю, поединок пройдет по схожему сценарию, который был у Александра с Мануэлем Чарром. Британцу будет больно, причем сразу. Александр найдет ближнюю дистанцию, с которой станет наносить удары. Хьюи начнет опасаться соперника, и Поветкину останется лишь закончить начатое дело", — приводят слова Хрюнова «Известия».

Бой Поветкин-Фьюри пройдёт в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок украинца Василия Ломаченко с англичанином Люком Кэмпбэллом за вакантный титул чемпиона по версии WBC в лёгком весе.