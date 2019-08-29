Малиньяджи: Ломаченко — «Феррари» в боксе

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от поединка украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла, который состоится 31 августа в Лондоне.
«Бой Ломаченко – Кэмпбелл – это представление Василия для британской публики. Он и так им известен, но здесь играет роль то, чтобы они его увидели воочию на ринге. У Ломаченко есть все способности для того, чтобы доминировать над соперниками.
Это будет не такой простой бой. Ведь Кэмпбелл – это олимпийский чемпион, это не Кролла, который хоть и был чемпионом мира, но не олимпийским чемпионом.
Василий уважает соперника, уважает его достижения, ведь сам завоёвывал золото Олимпиады.
Для украинца этот бой – это новое, непросто задание для достижения цели, и, я верю, что Кэмпбелла сделает это задание более сложным, чем Кролла.
Когда видишь бои Ломаченко, ты словно смотришь на «Феррари» в боксе, у которой 6-7 скоростей, а у других такое ощущение, что вообще их нет.
Он знает, какое решение принять, в какой момент. Как поступить правильно. Он знает, когда нужно быть агрессивным, когда просто выбрасывать удары. В его арсенале множество классных качеств, но как мне кажется, самое лучшее – это ум», — цитирует Малиньяджи Xsport.
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