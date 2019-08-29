Порье: следующим претендентом на титул должен быть Фергюсон

Американский боец ММА Дастин Порье, которому в сентябре предстоит провести титульный поединок с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, считает, что следующим за чемпионский пояс должен побороться Тони Фергюсон.
«Следующим должен быть Тони Фергюсон, 100 процентов. Я не задумываюсь ни на секунду, Тони следующий», — цитирует Порье MMA Junkie.
Ранее Фергюсон неоднократно говорил, что рассчитывает на чемпионский поединок. Но Тони лишь недавно вернулся в UFC после того, как пропустил длительный срок из-за проблем личного характера. Супруга Фергюсона говорила, что у бойца были проблемы с психикой.
Нурмагомедов в сентябре во второй раз проведёт защиту титула. Предыдущий поединок россиянина состоялся в октябре 2018 года, тогда он победил Конора Макгрегора.
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