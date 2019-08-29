Представлен логотип первенства мира среди юниоров по тайскому боксу

С 28 сентября по 6 октября в Анталии (Турция) состоится первенство мира среди юниоров. Организаторы представили логотип и фирменную символику турнира. Сборная России будет представлена на данном турнире и попытается повторить успех взрослой сборной, которая успешно выступила на проходившем с 19 по 29 июля чемпионате мира-2019 в Таиланде.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

В 2018 году первенство мира принимал Бангкок (Таиланд). Соревнования стали самыми многочисленными за последние годы. В нём приняли участие 1200 спортсменов.