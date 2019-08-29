Представлен логотип первенства мира среди юниоров по тайскому боксу
С 28 сентября по 6 октября в Анталии (Турция) состоится первенство мира среди юниоров. Организаторы представили логотип и фирменную символику турнира. Сборная России будет представлена на данном турнире и попытается повторить успех взрослой сборной, которая успешно выступила на проходившем с 19 по 29 июля чемпионате мира-2019 в Таиланде.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
В 2018 году первенство мира принимал Бангкок (Таиланд). Соревнования стали самыми многочисленными за последние годы. В нём приняли участие 1200 спортсменов.
- 29 августа 2019
-
16:59
-
16:12
-
15:31
-
14:20
-
12:58
-
11:19
-
11:07
-
09:26
-
04:46
-
00:49
- 28 августа 2019
-
23:22
-
22:41
-
20:55
-
20:20
-
19:08
-
18:52
-
17:44
-
16:55
-
16:20
-
15:44
-
15:16
-
11:35
-
11:30
-
09:06
-
03:23
-
01:02
- 27 августа 2019
-
23:10
-
22:04
-
20:32
-
19:34
-
18:24
-
17:21
-
16:23
-
15:17
-
14:44
Партнерский контент