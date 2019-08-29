Поветкин не нацелен на нокаут в поединке с Хьюи Фьюри

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хьюи Фьюри, который пройдёт 31 августа.



«Я буду просто боксировать. Не буду заряжаться на нокаут. Я делал упор на переходе к ближнему бою. Тренировался с высокими спарринг-партнёрами, старался подходить поближе, работал над тем, чтобы проходить джеб, не пропускать его, а чтобы под него выполнять какие-то комбинации: уклоняться, делать шаг в сторону.



Россия есть Россия, там, конечно, все люди болеют за тебя, в Германии тоже. В Англии, наверное, больше понимают бокс. По крайней мере мне так кажется. Может быть, его здесь любят потому, что он здесь появился. Здесь очень большое внимание к боксу. Я вот смотрю, какие залы здесь собирают, какие стадионы, сколько зрителей приходит.



Планы на будущее? Вы знаете, я загадывать не хочу. Надо бы этот бой отбоксировать. Конечно, хотелось бы провести бой с Тайсоном Фьюри, потому что он много говорил, что хочет со мной встретиться. Я не знаю, нужно у моих промоутеров спросить, почему у нас до сих пор этот бой не состоялся», — приводит слова Александра Поветкина ТАСС.