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Сайборг в течение месяца объявит, где продолжит карьеру

Сайборг в течение месяца объявит, где продолжит карьеру
Бокс/ММА / ММА 0

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг пообещала сообщить, где она продолжит карьеру в течение месяца.

«UFC в прошлом. Я верю, что сделала там многое. Кажется, я одна из немногих девушек, что выступала в UFC и имеет больше побед, чем поражений. Я хотела выступать там и добилась этого. Мне пришлось пройти через большое количество сгонок веса, чтобы организация создала мой дивизион.

Скорее всего, подпишу контракт в течение месяца. Я расскажу, где буду выступать через социальные сети. Хочу сказать спасибо Дэне Уайту за письмо, которое он мне прислал через два дня после моей победы. Это помогло мне вести переговоры. Я скоро вернусь в Бразилию, это будет частью плана по новому соглашению», — приводит слова Крис Сайборг BJPenn.

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