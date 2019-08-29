Результаты церемонии взвешивания турнира M-1 Challenge 104

В Оренбурге состоялась церемония взвешивания турнира M-1 Challenge 104, сообщает пресс-служба соревнований. В главном событии турнира за титул чемпиона организации в лёгком весе поспорят Роман Богатов и Михаэль Лебу. Оба спортсмена смогли уложиться в лимит весовой категории, Богатов оказался на 0,3 кг тяжелее соперника.



Главный кард:



Бой за чемпионский пояс в легком весе

До 70,3 кг Роман Богатов (70,2 кг) — Михаэль Лебу (69,9 кг)

До 65,8 кг Андрей Лежнев (66,9 кг)* — Бусурманкул Уулу (65,6 кг)

До 56,7 кг Арман Ашимов (56,7 кг) -Флавио Сантос (56,7 кг)

До 61,3 кг Важа Циптаури (61,1 кг) — Селем Евлоев (61,2 кг)

До 84 кг Жан Петрик (83,7 кг) — Борис Полежай (83,9 кг)



Предварительный кард:

До 52,0 кг. Зарина Гумерова (51,8 кг) — Асия Клютова (51,8 кг)

До 77,1 кг. Михаил Дорошенко (76,9 кг) — Байрам Мамедов (77,0 кг)

До 65,8 кг. Энтони Дизи (65,6 кг) — Залимбек Омаров (65,5 кг)

До 61,3 кг. Джордж Гарсия (60,8 кг) — Баир Штепин (61,2 кг)



* Андрей Лежнев начнет поединок с желтой карточкой.



Турнир M-1 Challenge104 состоится завтра, 30 августа, в Оренбурге.