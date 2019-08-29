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Отец Нурмагомедова — Тактарову: пытаешься достать меня, Хабиба и Емельяненко

Отец Нурмагомедова — Тактарову: пытаешься достать меня, Хабиба и Емельяненко
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на острые высказывания прославленного в прошлом бойца смешанных единоборств Олега Тактарова. В одном из интервью Тактаров обвинил Нурмагомедовых в том, что те пытаются вычеркнуть из истории спорта его достижения.

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. Олег, конфликта у меня не было с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Фёдора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за всё. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», — написал Адбулманап Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Нурмагомедова-старшего в «Инстаграме».

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