Два бывших тяжеловеса из UFC встретятся на турнире кулачных боёв Bare Knuckle FC

Бывшие бойцы UFC Антониу Бигфут Силва и Габриэль Гонзага возглавят турнир кулачных боёв Bare Knuckle FC 8, который пройдёт 19 октября 2019 года в Тампе (штат Флорида, США), сообщает MMA Fighting.

Для обоих это будет дебютом в растущем промоушене. Антониу Бигфут Силва последний поединок провёл в июне 2017 года, когда на турнире Fight Nights Global досрочно проиграл Виталию Минакову. В UFC бразилец провёл десять поединков, победив лишь в трёх из них.

Что касается Гонзаги, то 40-летний боец предыдущий раз выходил в клетку на турнире RCC 2 в мае 2018 года. Тогда он техническим нокаутом уступил Александру Емельяненко. В UFC на его счету более 20 поединков, в том числе со Стипе Миочичем, Джуниор дос Сантосом и другими.