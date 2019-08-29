Гвоздик: максимум Кэмпбелл пройдёт с Ломаченко всю дистанцию

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом, который пройдёт 31 августа в Лондоне.

«Сложно сказать, но всё равно Вася и умнее. Не думаю, что это для него первый бой, когда соперники по габаритам его превосходят. Вспомните тот же бой с Педрасой. Британец — олимпийский чемпион, у него есть мастерство, но всё равно Люк Кэмпбелл не класса Ломаченко. Вася немного другой уровень. Может, за счёт габаритов максимум он доставит Васе какие-то проблемы, мне кажется, на этом всё. Максимум Кэмпбелл пройдёт всю дистанцию. Это я так думаю.

Всё будет понятно по первым раундам. Если Люк Кэмпбелл начнёт придерживаться плана. Но обычно Вася заставляет соперников в первые два раунда промахиваться и потом они теряют веру в себя. Если бой дойдёт до судейских записок, может быть какой-то подвох. Но не думаю, что Вася это допустит", — рассказал Гвоздик в интервью, размещённом на YouTube-канале Videoboxing.