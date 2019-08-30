Поветкин — о Ломаченко: один из лучших боксёров в мире
Российский тяжеловес Александр Поветкин поделился мыслями о чемпионе мира в лёгком весе по версиям WBA Super и WBO Василии Ломаченко, размести в «Инстаграме» совместное фото с украинцем.
«Один из лучших боксёров в мире», — написал Поветкин.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра Поветкина в «Инстаграме».
Боксёры встретились на мероприятии, посвящённому вечеру бокса в Лондоне, проведение которого намечено на 31 августа. В этот день россиянин проведёт рейтинговый поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. А Ломаченко станет участником главного события турнира и встретится с Люком Кэмпбеллом. На кону боя будут стоять не только титулы Василия, но и вакантный пояс по версии WBC.
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