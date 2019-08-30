Нурмагомедов: если где-то встретимся с Макгрегором, 100% подерёмся

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что его противостояние с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором не закончилось после боя, произошедшего в октябре 2018 года. Нурмагомедов защитил титул, победив Макгрегора, а после боя началась массовая драка. По словам Нурмагомедова, сага далека от завершения.

«В октябре эта история не закончилась. Недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Коноре, мы должны побить всю его команду. Я именно об этом думал перед боем и говорил это своим ребятам. Я сказал, что мы выходим на войну, а не на бой.

Это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то подерёмся, сто процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы — в полицию», — цитирует Нурмагомедова ESPN.