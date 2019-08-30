Нурмагомедов — о Макгрегоре: мне неинтересен бой с тем, кто никогда не побеждает

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует проведение боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Соперники впервые встретились в октагоне в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов одержал победу, заставив соперника сдаться в девятом раунде.

«Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать 9-10 побед, тогда мы встретимся вновь. Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом бое. Кто-то думает, что я соглашусь на бой за крупную сумму. Нет. Пусть вернётся и покажет себя.

Дэне Уайту не стоит звонить мне и говорить об этом бое. Зачем звонить? Мы иногда общаемся с ним, он хороший парень. Но зачем говорить о безумных боях? Я хочу проводить бои с настоящими соперниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, одним из величайших бойцов в истории, Жоржем Сен-Пьером. Мне неинтересен бой с человеком, который никогда не побеждает», — цитирует Нурмагомедова ESPN.