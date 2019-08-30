Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: почти 100 дней отпахал

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к титульному поединку. 7 сентября в Абу-Даби российский боец будет защищать чемпионский титул в бое с американцем Дастином Порье.

«Эти сборы прошли очень хорошо, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов.

На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнётся уже целенаправленная сгонка веса», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда в Лас-Вегасе он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. Сразу после окончания поединка началась массовая драка, оба бойца были дисквалифицированы на длительные сроки.