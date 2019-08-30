Вейли перевесила Андраде, Исмагулов оказался легче Мойзеса

Завтра, 31 августа, в Шеньчжене пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. Главным его событием станет титульный поединок в минимальном весе у женщин. Чемпионка организации Джессика Андраде встретится с шестым номером рейтинга Чжан Вейли. Также в карде турнира выступит целый ряд россиян.
В преддверии шоу его участники прошли официальную церемонию взвешивания. Так, Андраде оказалась легче соперницы, показав на весах 51,9 кг, в то время как вес китаянки составил 52,1 кг. Мовсар Евлоев и Женхонг Лю, которые выступят в основном карде, показали одинаковый вес — 66,2 кг.
Дамир Исмагулов оказался легче Тиаго Мойзеса. Вес россиянина составил 70,5 кг, в то время как Мойзес потянул на 70,7 кг. Новобранец UFC Хадис Ибрагимов на турнире встретится с Да Юн Уном. Оба в преддверии поединка показали на весах 93,4 кг.
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