Кемеровские тайбоксеры готовятся к Кубку России под руководством Виталия Ильина
В Кемерове завершаются тренировочные сборы тайбоксёров Кузбасса, которые готовятся выступить на грядущем Кубке России. Событие состоится в Краснодаре с 11 по 14 сентября. Вместе с бойцами, которые готовятся непосредственно к Кубку, тренировочный сбор прошли спортсмены-сборники, продолжающие подготовку к первенству мира-2019.
Спортсмены готовились под руководством главного тренера сборной страны, заслуженного тренера России Виталия Ильина. Напомним, под его руководством сборная России триумфально выступила на минувшем чемпионате мира в Таиланде.
Фото с тренировочных сборов можно увидеть на странице Russia Muay Thai в социальной сети «Инстаграм».
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