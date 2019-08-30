Абрамов с победы стартовал на Всемирном фестивале боевых искусств
Российский тайбоксёр, чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира, Всемирных игр, Александр Абрамов выступающий в весовой категории до 57 кг успешно стартовал на Всемирном фестивале боевых искусств, который проходит в корейском Чхунджу (Южная Корея). Абрамов одолел бойца представляющего Иран, и прошёл в следующий круг турнира.
Отметим, что в соревнованиях представлены 20 видов боевых искусств и более 2000 участников из Мексики, Австралии, Турции, Таиланда, Чехии, России и других стран. За медали в тайском боксе борьбу ведут представители 33 стран.
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