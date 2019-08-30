Бой Евлоева на турнире UFC в Шеньчжене отменён
Завтра, 31 августа, в китайском Шеньчжене пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В его основном карде второй бой в промоушене должен был провести экс-чемпион M-1 Мовсар Евлоев. Предполагалось, что соперником россиянина станет Женхонг Лю. Однако уже после церемонии взвешивания врачи не допустили китайского спортсмена к участию в поединке. Причиной стало не зажившее полностью рассечение, сообщает страница Team Evloev в «Инстаграме».
По некоторой информации, этот поединок может быть перенесён на турнир UFC в Москве, проведение которого запланировано на 9 ноября. Напомним, что единственный бой в UFC Евлоев провёл также в России, приняв участие в турнире в Санкт-Петербурге.
- 30 августа 2019
-
20:52
-
19:27
-
19:23
-
18:13
-
17:19
-
15:50
-
14:25
-
12:39
-
10:25
-
10:19
-
00:33
- 29 августа 2019
-
23:58
-
22:49
-
21:23
-
20:58
-
19:53
-
18:02
-
16:59
-
16:12
-
15:31
-
14:20
-
12:58
-
11:19
-
11:07
-
09:26
-
04:46
-
00:49
- 28 августа 2019
-
23:22
-
22:41
-
20:55
-
20:20
-
19:08
-
18:52
-
17:44
-
16:55
Партнерский контент