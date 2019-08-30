Бой Евлоева на турнире UFC в Шеньчжене отменён

Завтра, 31 августа, в китайском Шеньчжене пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В его основном карде второй бой в промоушене должен был провести экс-чемпион M-1 Мовсар Евлоев. Предполагалось, что соперником россиянина станет Женхонг Лю. Однако уже после церемонии взвешивания врачи не допустили китайского спортсмена к участию в поединке. Причиной стало не зажившее полностью рассечение, сообщает страница Team Evloev в «Инстаграме».

По некоторой информации, этот поединок может быть перенесён на турнир UFC в Москве, проведение которого запланировано на 9 ноября. Напомним, что единственный бой в UFC Евлоев провёл также в России, приняв участие в турнире в Санкт-Петербурге.