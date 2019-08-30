Арум: знай Мейвезер, что у Дэвиса есть шанс с Ломаченко, он бы устроил этот бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о возможности организации поединка своего клиента, чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко с боксёром промоутерской компании Флойда Мейвезера, чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтой Дэвисом.
«Знай Мейвезер, что у Дэвиса есть шанс с Ломаченко, он бы устроил этот бой. У нас хорошие отношения с Флойдом и управляющим его компании. Думаю, они чувствуют, что сейчас Джервонта не составит конкуренции Василию. Джервонта очень молод. Нужно понимать кто такой Ломаченко, дело не только в его достижениях в профессионалах, а в любительской карьере, которой не было аналогов. Он провёл 397 поединков и дважды выигрывал золото на Олимпиадах. Так что если Флойд думает, что Дэвис не справится с Ломаченко, я разделю с ним эту мысль», — приводит слова Арума BoxingScene.
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