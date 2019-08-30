Богатов победил Лебу и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе

Сегодня, 30 августа, в Оренбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 104. В главном его событии встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Роман Богатов и бывший боец UFC Микаэль Лебу.

Первый раунд прошёл практически в равной борьбе. Начиная со второго отрезка, россиянин постепенно прибавлял и записывал себе в актив эпизод за эпизодом. Лебу не справлялся с давлением россиянина и его переводами в партер. После третьей пятиминутки француз отказался от продолжения встречи, сославшись на травму, которая беспокоила его ещё до поединка. Таким образом, Богатов защитил титул чемпиона M-1.

Этот бой был девятым в профессиональной карьере Лебу, и во всех из них он победил. Француз же прервал серию из двух побед кряду.