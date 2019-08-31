Нурмагомедов не планирует завершать карьеру

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не думает о завершении спортивной карьеры. 30 летний россиянин считает, что он ещё достаточно молод, чтобы провести несколько боев.
«Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет я не собираюсь. Перед тем как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один и сразу», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.
Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) против Дастина Порье. Последний бой Хабиб провёл ещё 6 октября 2018 года, в котором победил Конора Макгрегора.
На счету Нурмагомедова 27 боев, 27 побед, 8 из них нокаутом, 9 сдачей, 10 решением судей.
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