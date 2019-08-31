Нурмагомедов рассказал, почему он выбрал прозвище Орёл

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о причинах, по которым выбрал прозвище The Eagle (Орёл). По словам Нурмагомедова, причиной стало то, что орёл является символом Дагестана.



«В ходе карьеры мне нужно было выбрать прозвище. Орел — символ Дагестана. Также мне предложили выбрать что-то, что будет вызывать у людей соответствующие ассоциации. Почему бы этим атрибутом не стать папахе? Это национальный атрибут. И сейчас все знают о папахе, Дагестане, истории региона. На мой взгляд, план работает», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».



7 сентября Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с Дастином Порье. Этот бой станет второй защитой титула российского чемпиона UFC в лёгком весе.