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Нурмагомедов рассказал, почему он выбрал прозвище Орёл

Нурмагомедов рассказал, почему он выбрал прозвище Орёл
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о причинах, по которым выбрал прозвище The Eagle (Орёл). По словам Нурмагомедова, причиной стало то, что орёл является символом Дагестана.

«В ходе карьеры мне нужно было выбрать прозвище. Орел — символ Дагестана. Также мне предложили выбрать что-то, что будет вызывать у людей соответствующие ассоциации. Почему бы этим атрибутом не стать папахе? Это национальный атрибут. И сейчас все знают о папахе, Дагестане, истории региона. На мой взгляд, план работает», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».

7 сентября Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с Дастином Порье. Этот бой станет второй защитой титула российского чемпиона UFC в лёгком весе.

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