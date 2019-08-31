А. Емельяненко назвал Харитонова «другом Бориса Моисеева»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжил конфликт с Сергеем Харитоновым, в очередной раз поддев его в опубликованном в соцсетях видеоролике. Емельяненко назвал Харитонова «другом Бориса Моисеева».



«Последнее время мне в комментариях пишут, что Серёжа там что-то раздухарился, опять начал. Что-то говорит, непонятно что. Я просто не слежу ни за какими Серёжами, понять не могу, что за Серёжа. Харитонов Серёжа? Друг Бориса Моисеева — этот что ли Серёжа? Что я могу сказать, передайте привет от меня. Всем хорошего дня и хорошего настроения», — сказал Александр Емельяненко в видеозаписи, опубликованном в «инстаграме» бойца.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.