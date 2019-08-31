Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.



«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.



Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт седьмого сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный обладатель чемпионского пояса Дастин Порье.



В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года и победил удушающим приёмом Конора Макгрегора.