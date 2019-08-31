Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.
Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт седьмого сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный обладатель чемпионского пояса Дастин Порье.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года и победил удушающим приёмом Конора Макгрегора.
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