Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом

Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.

Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт седьмого сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный обладатель чемпионского пояса Дастин Порье.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года и победил удушающим приёмом Конора Макгрегора.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент