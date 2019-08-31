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Чжан Вейли завоевала титул чемпионки UFC в минимальном весе

Чжан Вейли завоевала титул чемпионки UFC в минимальном весе
Бокс/ММА / ММА 0

В Шеньчжене завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе. Вейли одержала победу техническим нокаутом — для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.

В соглавном поединке турнира Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.

Россиянин Дамир Исмагулов в предварительном карде одержал победу над Тиаго Мойзесом. Новобранец UFC Хадис Ибрагимов начал свою карьеру в организации с поражения, уступив Да Юн Уну приёмом в третьем раунде.

UFC Fught Night 157. Основной кард

Чжан Вейли — Джессика Андраде — победа Андраде техническим нокаутом в первом раунде
Джинлян Ли — Элизеу Залески — победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде
Кай Кара-Франс — Марк де ла Роза — победа Кара Франс единогласным решением судей
Кенан Сонг — Деррик Срантц — победа Сонга единогласным решением судей
Мизуки Инуэ — Янан Ву — победа Инуэ раздельным решением судей

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