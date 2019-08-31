Чжан Вейли завоевала титул чемпионки UFC в минимальном весе

В Шеньчжене завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе. Вейли одержала победу техническим нокаутом — для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.



В соглавном поединке турнира Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.



Россиянин Дамир Исмагулов в предварительном карде одержал победу над Тиаго Мойзесом. Новобранец UFC Хадис Ибрагимов начал свою карьеру в организации с поражения, уступив Да Юн Уну приёмом в третьем раунде.

UFC Fught Night 157. Основной кард

Чжан Вейли — Джессика Андраде — победа Андраде техническим нокаутом в первом раунде

Джинлян Ли — Элизеу Залески — победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде

Кай Кара-Франс — Марк де ла Роза — победа Кара Франс единогласным решением судей

Кенан Сонг — Деррик Срантц — победа Сонга единогласным решением судей

Мизуки Инуэ — Янан Ву — победа Инуэ раздельным решением судей