Главный тренер сборной России по тайскому боксу проведёт семинар в рамках ТАФИСА

Главный тренер российской сборной по тайскому боксу, заслуженный тренер России Виталий Ильин проведёт мастер-класс в рамках I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА (тайский бокс будет одним из видов, представленных на фестивале), который будет проходить на территории Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года.



Ильин проведёт семинар по работе в клинче, а также по периодизации тренировочного процесса, выстраивании тренировочных циклов, воспитании спортсмена от новичка до мастера спорта. Так же наставник сборной проведёт аттестацию на 8,9,10 кханы для тренеров. Каждый, кто пройдёт аттестацию получит сертификат и повязку на руку (пратьят).