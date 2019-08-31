Нурмагомедов: Фергюсон заслуживает титульный бой. Кто, если не он?

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что следующий поединок ему следует провести с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. По словам россиянина, именно у Фергюсон наибольшее право оспорить титул.

«Следующую защиту титула можно провести только с Фергюсоном. Конечно, он заслуживает боя. Кто, если не он? Никого больше нет.

Макгрегор? Не понимаю, о чём вы говорите. Когда он побеждал последний раз? Почему вы продолжаете о нём говорить? Я не хочу о нём говорить, у нас есть Дастин Порье, давайте рассуждать о чём-то реальном.

Думаю, Порье более совершенный боец, чем Макгрегор. Он победил многих сильных легковесов, и в то же время не помню, когда Конор выигрывал бой с легковесом. Думаю, он побил лишь Альвареса. Это его единственная победа за долгое время. Именно поэтому думаю, что Порье гораздо сильнее, чем Конор", — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

7 сентября россиянин будет защищать титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.