А. Емельяненко: подарите Серёже Харитонову упаковку больших чупа-чупсов
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз позволил себе резкие высказывания в адрес Сергея Харитонова. На этот раз его возмутили слова Харитонова о возможном поединке с Фёдором Емельяненко, которые он привёл на своей странице в «Инстаграме».
«Вот вам и Серёжа Харитонов, который кричит, что он патриот России. Пачку чупа-чупсов больших ему подарите, пусть тренируется», — написал Емельяненко.
После этого он выложил цитату Харитонова, который подтвердил, что в случае запроса от руководства Bellator он подерётся с Фёдором Емельяненко.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, принципиальные соперники до сих пор так и не договорились о проведении очной дуэли.
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