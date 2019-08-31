А. Емельяненко: подарите Серёже Харитонову упаковку больших чупа-чупсов

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз позволил себе резкие высказывания в адрес Сергея Харитонова. На этот раз его возмутили слова Харитонова о возможном поединке с Фёдором Емельяненко, которые он привёл на своей странице в «Инстаграме».

«Вот вам и Серёжа Харитонов, который кричит, что он патриот России. Пачку чупа-чупсов больших ему подарите, пусть тренируется», — написал Емельяненко.

После этого он выложил цитату Харитонова, который подтвердил, что в случае запроса от руководства Bellator он подерётся с Фёдором Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, принципиальные соперники до сих пор так и не договорились о проведении очной дуэли.