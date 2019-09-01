Нурмагомедов: хочу, чтобы Кормье провёл реванш с Миочичем и завершил карьеру

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что бывший чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье проведёт ещё один поединок, после чего завершит карьеру.
«Когда Кормье проиграл, это был очень грустный момент для всех нас. В то же время у Кейна Веласкеса умерла мама. Через несколько дней стало известно о смерти отца Кормье. Это была сложная неделя для всего нашего зала и всей команды. Но что есть, то есть. Когда бог чего-то хочет, никто не в силах это изменить. Потеря пояса ничто, в сравнении с потерей матери или отца. Когда Кормье потерял пояс, он был расстроен, но утрата отца это совершенно другое.
Мы знаем, что Кормье силён. Хочу пожелать ему удачи. Мы говорили с ним несколько дней назад. Говорили о моём поединке, о его отце. Пытался дать ему положительную энергию. Ему тяжело, но время всё изменит. С ним всё будет в порядке. Что касается его карьеры, мне бы хотелось, чтобы он провёл реванш с Миочичем, а после завершил карьеру. Это то, чего я хочу", — приводит слова россиянина MMA Fighting.
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