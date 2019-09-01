Поветкин в Лондоне победил Хьюи Фьюри

В Лондоне в эти минуты проходит турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.
В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Поединок прошёл все отведённые регламентом двенадцать раундов.
Первая половина боя прошла практически равной борьбе. В целом же Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее, Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.
В заключительном раунде Поветкин донёс до Фьюри несколько точных ударов и забрал концовку. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру — трижды 117:111.
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