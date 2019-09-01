Поветкин: я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился эмоциями от победы над Хьюи Фьюри.

«Я очень счастлив. Был очень хороший, интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию», — сказал Александр после боя.

Встреча Александра Поветкина и Хьюи Фьюри прошла на вечере бокса в Лондоне. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину — 117:111, 117:111, 117:111.

Эта победа стала первой для Поветкина после поражения в титульном бою от Энтони Джошуа. В сентябре 2018 года он проиграл британцу досрочно. Всего же в карьере Александра теперь 35 побед.