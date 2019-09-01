Успех Поветкина и чемпионские титулы Ломаченко. Яркие фото поединков в Лондоне

31 августа в Лондоне на ринге стадиона O2 прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Поединок занял все отведённые регламентом двенадцать раундов.

Первая половина боя прошла практически в равной борьбе. В целом же Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру — трижды со счётом 117:111.

Лучшие кадры с поединков Александра Поветкина и Хьюи Фьюри, а также Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.