Успех Поветкина и чемпионские титулы Ломаченко. Яркие фото поединков в Лондоне

31 августа в Лондоне на ринге стадиона O2 прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.
В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Поединок занял все отведённые регламентом двенадцать раундов.
Первая половина боя прошла практически в равной борьбе. В целом же Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.
По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру — трижды со счётом 117:111.
Лучшие кадры с поединков Александра Поветкина и Хьюи Фьюри, а также Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.
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