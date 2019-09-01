Кэмпбелл: Ломаченко – отличный чемпион, очень благодарен ему за такой бой

Британский боксёр Люк Кэмпбелл прокомментировал своё поражение в титульном поединке против чемпиона WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко, который прошёл накануне в Лондоне в рамках вечера профессионального бокса.



«Ломаченко – отличный чемпион, очень благодарен ему за такой бой. Он реально очень сильно бьет, знаете, он – особенный боец. Мы все это знаем. Это бокс, конечно, я тренировался, чтобы победить, но Василий был слишком хорош.

Тем не менее я уверен, что моё время ещё придёт», – приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.