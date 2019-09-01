Боб Арум: Ломаченко в числе лучших боксёров в истории бокса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в лёгком весе Василии Ломаченко, а также о его бое с Люком Кэмпбеллом, который завершился победой украинца.



«Потрясающий бой. Ломаченко – это суперзвезда. Он явно заслуживает на своё место в числе самых лучших боксёров в истории. Он стоит в одном ряду с Али, Хаглером, Мэйвезером, Рэем Леонардом, Пакьяо, Де Ла Хойей. Он один из избранных», — приводит слова Арума Sky Sports.



На счету Василия в профессиональной карьере боксёра 15 боёв, 14 побед, 10 из них нокаутом, 1 поражение. Ломаченко единолично удерживает пояса категорий WBA, WBO, WBC, а также The Ring. По состоянию на 01 августа 2019 Ломаченко 1 в рейтинге BoxRec.

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