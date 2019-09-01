Поветкин заявил о желании провести бой с Тайсоном Фьюри

Российский супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что готов встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе и двоюродным братом Хьюи Фьюри, который ранее говорил, что россиянин отказался боксировать с ним.
«Нормальные ощущения от боя, прошёл всю дистанцию, хотелось бы чего-то добавить, сделать получше, но после большого перерыва, считаю, это нормальный бой.
Хотел бы провести бой с Тайсоном Фьюри, потому что он много говорит, что я там чего-то не хочу. Я всегда готов и рад. Так что теперь есть возможность с ним встретиться в следующем бою. Надеюсь, он получится», — сказал Поветкин в интервью YouTube каналу «Мир бокса».
Встреча Александра Поветкина с Хьюи Фьюри прошла на вечере бокса в Лондоне. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу россиянину — 117:111, 117:111, 117:111.
Эта победа стала первой для Поветкина после поражения в титульном бою от Энтони Джошуа. В сентябре 2018 года он проиграл британцу досрочно. В карьере Александра теперь 35 побед.
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