Лебедев: когда Поветкин слышит много не русской речи, начинает выходить из себя

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о победе Александра Поветкина над Хьюи Фьюри. Россиянин признался, что до поединка волновался за его исход, так как по его словам Поветкин выглядел уставшим.

«По бою Поветкина. Некая взволнованность была перед боем. Мне показалось, что он был несколько уставшим перед этим поединком. Он когда слышит много не русской речи, начинает выходить из себя. Я боялся, что он потеряет контроль и этим воспользуется британец. Честно скажу, я волновался, что судьи отдадут победу Фьюри», — приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Победа над Хьюи Фьюри стала для Поветкина первой после поражения от Энтони Джошуа. После этого успеха в команде Александра заявили о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.