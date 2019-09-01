Беленюк: Кэмпбеллу нужно заняться борьбой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по борьбе Жан Беленюк поздравил чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Ломаченко с победой над Люком Кэмпбеллом. Также украинский борец в шутку отметил, что британцу стоит задуматься о карьере борца.
«Не сплю в эту ночь, как и вся Украина. Блестящая победа Василия Ломаченко на Туманном Альбионе. Ни секунды не сомневался. Но нужно отдать должное и Люку Кэмпбеллу — достойно держался против нашего чемпиона. Люку нужно на борьбу. Я у видел у него способности к ней», — написал Беленюк.
Очевидно, что Жан имел ввиду эпизод в 12-м раунде, когда Кэмпбелл, буквально спасаясь от возможного нокдауна, схватил Ломаченко и едва не повалил на канвас.
Пост Жана Беленюка можно увидеть на его странице в «Инстаграме».
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