Лобов станцевал брейк-данс на свадьбе друзей

Боец смешанных единоборств Артём Лобов отметился неординарным поступком на свадьбе друзей. Ирландец российского происхождения продемонстрировал умение в брейк-дансе.

Соответствующая видеозапись опубликована на странице King Conor McGregor Fans в «Твиттере».

Напомним, в недавнем прошлом Артём Лобов выступал в промоушене UFC. После серии поражений он покинул лигу. Сейчас у бойца контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC. Предыдущий поединок он провёл с экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи и победил того решением судей. Также ходят слухи, что в скором времени Лобов попробует силы в профессиональном боксе.

Артём Лобов является одним из друзей экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.