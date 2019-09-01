Лобов станцевал брейк-данс на свадьбе друзей
Боец смешанных единоборств Артём Лобов отметился неординарным поступком на свадьбе друзей. Ирландец российского происхождения продемонстрировал умение в брейк-дансе.
Соответствующая видеозапись опубликована на странице King Conor McGregor Fans в «Твиттере».
Напомним, в недавнем прошлом Артём Лобов выступал в промоушене UFC. После серии поражений он покинул лигу. Сейчас у бойца контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC. Предыдущий поединок он провёл с экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи и победил того решением судей. Также ходят слухи, что в скором времени Лобов попробует силы в профессиональном боксе.
Артём Лобов является одним из друзей экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
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