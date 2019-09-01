Усик подтвердил, что его следующим соперником станет Спонг
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик подтвердил, что его следующим соперником станет голландский боксёр Тайрон Спонг (14-0, 13 КО).
«Мой следующий поединок состоится 12 октября. Моим соперником будет Тайрон Спонг или Спунг. Видел ли его поединки? Остановите эту съёмку», — в шутливой форме сказал Усик, в интервью, размещённом на YouTube-канале SecondsOut.
Для Александра Усика следующий поединок станет первым в супертяжёлом весе. Ожидалось, что он дебютирует в хэвивейте в мае 2019 года боем с Карлосом Такамом, но поединок сорвался из-за травмы украинца. Позже предполагалось, что он встретится с Такамом в октябре, но тот подписал контракт с новым промоутером и отказался от боя с украинцем.
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